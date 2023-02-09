МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении и в целом законопроекта о предоставлении регионам специальных казначейских кредитов и особенностях использования средств ФНБ в 2023 году. Правительство выделит более шести миллиардов рублей на развитие туризма

Документ внесен главой бюджетного комитета Госдумы Андреем Макаровым. На рассмотрение Думы его планируется вынести 14 февраля. Согласно пояснительной записке, проект направлен на решение срочных задач по поддержке российской экономики, развитию субъектов РФ, созданию предпосылок для улучшения качества жизни граждан и деятельности предпринимателей.

Законопроект, в частности, содержит изменения в целях исполнения поручения президента РФ, предусматривающего увеличение на 250 миллиардов рублей лимитов предоставления кредитов из федерального бюджета регионам на реализацию инфраструктурных проектов с высокой социально-экономической эффективностью.

Для этого законопроект устанавливает на 2023 год возможность предоставления регионам нового вида бюджетных кредитов — специальных казначейских. Для предоставления таких кредитов по решению правительства РФ предусматривается совершение отдельных операций со средствами организаций, определяемых кабмином, на отдельных казначейских счетах. При этом допускается превышение установленного на текущий год дефицита регионального (местного) бюджета и объема госдолга субъекта РФ (муниципального долга) на сумму специальных казначейских кредитов.

Чтобы обеспечить возможность направления средств Фонда национального благосостояния на реализацию необходимых стране проектов, законопроект предусматривает в 2023 году возможность финансирования из ФНБ самоокупаемых инфраструктурных проектов и осуществления иных инвестиций вне зависимости от размера средств ФНБ, размещенных на депозитах и счетах в Банке России. Эти изменения позволят обеспечить поддержку ключевых отраслей российской экономики в текущих условиях, сказано в пояснительной записке.

Кроме того, правительству России предоставляется право списать задолженность региона по бюджетным кредитам, полученным для погашения долга по региональным госбумагам и коммерческим кредитам. Задолженность может быть списана в объеме поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 года.

Макаров сообщил, что в комитет поступило положительное заключение правительства на законопроект. "Оперативность принятия этого законопроекта для нас очень важна, по каждому из пунктов это различные причины. Поэтому, конечно, мы очень заинтересованы, чтобы этот законопроект был принят как можно быстрее", — заявила в свою очередь замглавы Минфина Ирина Окладникова.