МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Банк России утвердил требования к созданию специальных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), состоящих из заблокированных активов, такие бумаги будут выделены из розничных паевых фондов, говорится в сообщении регулятора. Глава ЦБ: российские инвесторы подали заявления о разморозке активов

"Банк России утвердил требования к процедуре создания специальных закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), состоящих из заблокированных иностранных бумаг. Такие бумаги будут выделены из состава действующих розничных ПИФ. Это позволит запустить управление оставшимися ликвидными активами и возобновить операции с инвестиционными паями", — говорится в сообщении ЦБ.

Если в составе розничного ПИФ более 10% заблокированных бумаг, то управляющая компания должна выделить их в отдельный закрытый ПИФ до 1 сентября 2023 года. Каждому пайщику будут выданы паи нового фонда в количестве, равном паям основного фонда. Также тип розничного фонда можно будет изменить на закрытый, уточняется там же.

"Для фондов с долей заблокированных бумаг менее 10% новые требования не являются обязательными. Но управляющая компания вправе выделить заблокированные активы в отдельный закрытый ПИФ", — поясняется в сообщении.

Кроме того, вводится требование информировать пайщиков о последствиях обособления заблокированных бумаг в специальный ПИФ. В дальнейшем в случае реализации таких бумаг управляющие компании обязаны ежеквартально выплачивать владельцам инвестиционных паев не менее 90% от вырученных средств, уточняется там же.

Евросоюз в начале июня внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций, позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.