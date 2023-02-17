МИНСК, 17 фев — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе текущего года снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в пятницу Национальный статкомитет. ВВП Польши вырос на два процента в четвертом квартале

"Объем ВВП в текущих ценах составил 15,9 миллиарда (белорусских – ред.) рублей (около 5,7 миллиарда долларов), или в сопоставимых ценах 95% к уровню января 2022 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе 2023 года по отношению к январю 2022 года составил 110,5%", — говорится в сообщении статкомитета на его сайте.

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%. Власти республики планировали на 2022 год рост экономики на 2,9%. В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне западных санкций и снижения ВВП республики отмечал, что экономика страны по итогам 2022 года может сработать не хуже, чем в предыдущем.

Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу, и отмечало во втором полугодии восстановительные тенденции в экономике. В январе-июле падение ВВП Белоруссии составляло 5,2%, в январе-августе — 4,9%, в январе-сентябре — 4,7%. ВВП Белоруссии в 2021 году вырос на 2,3%.

В конце ноября Лукашенко утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.