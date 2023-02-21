События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 февраля
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|52,3
|53,6 (факт)
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|50,5
|50,9
|11:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|49,4
|49,9
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|47,3
|47,8
|11:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|50,7
|51
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|48,8
|49,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (февраль)
|50,3
|50,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|50,8
|51
|12:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (февраль)
|48,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|47
|47,5
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|48,7
|49,2
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль)
|-58,6
|-50
|13:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль)
|16,9
|22
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (февраль)
|16,7
|22,3
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI)
|-17
|-14
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,3%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|5,4%
|5,5%
|16:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-0,6%
|-0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,6%
|0,7%
|16:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь)
|-0,1%
|0,5%
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль)
|46,9
|47,3
|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (февраль)
|46,8
|47,5
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|46,8
|47,2
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь)
|-1,5%
|2%
|18:00
|USD
|США — Продажи на вторичном рынке жилья (январь)
|4,02 млн
|4,1 млн
|21:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|4,139%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:00 мск
|RUB
|Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
|RUB
|Полюс — производственные результаты за 4кв2022/2022
|RUB
|Распадская — СД (отчет по приоритетным направлениям деятельности ПАО)
|RUB
|Т Плюс — СД (о программе капитальных вложений, об участии ПАО в других организациях, о получении согласия СД на сделку с заинтересованностью)
|RUB
|ТГК-14 — СД (программа биржевых облигаций)
https://1prime.ru/state_regulation/20230221/839867759.html