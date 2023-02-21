МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 52,3 53,6 (факт)
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 50,5 50,9
11:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 49,4 49,9
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 47,3 47,8
11:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 50,7 51
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 48,8 49,3
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (февраль) 50,3 50,6
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 50,8 51
12:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (февраль) 48,5  
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 47 47,5
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 48,7 49,2
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль) -58,6 -50
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (февраль) 16,9 22
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (февраль) 16,7 22,3
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) -17 -14
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,3% 0,2%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 5,4% 5,5%
16:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (декабрь) -0,6% -0,1%
16:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,6% 0,7%
16:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (декабрь) -0,1% 0,5%
17:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) 46,9 47,3
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (февраль) 46,8 47,5
17:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 46,8 47,2
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (м/м) (январь) -1,5% 2%
18:00 USD США — Продажи на вторичном рынке жилья (январь) 4,02 млн 4,1 млн
21:00 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 4,139%  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:00 мск RUB Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию    
  RUB Полюс — производственные результаты за 4кв2022/2022    
  RUB Распадская — СД (отчет по приоритетным направлениям деятельности ПАО)    
  RUB Т Плюс — СД (о программе капитальных вложений, об участии ПАО в других организациях, о получении согласия СД на сделку с заинтересованностью)    
  RUB ТГК-14 — СД (программа биржевых облигаций)    