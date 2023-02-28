НЬЮ-ДЕЛИ, 28 фев — ПРАЙМ. Рост ВВП Индии в 2022-2023 финансовом году составит 7,0%, сообщило Национальное статистическое управление министерства статистики и реализации программ Индии. Россия и Индия договорились об увеличении числа авиарейсов

"Рост ВВП в 2022–2023 годах оценивается в 7,0% по сравнению с 9,1% в 2021–2022 годах", — говорится в предварительном отчете управления.

По данным отчета, "реальный ВВП в постоянных ценах в 2022–2023 годах оценивается на уровне 159,71 триллиона рупий (1,93 триллиона долларов) по сравнению с первой пересмотренной оценкой ВВП за 2021-2022 годы в размере 149,26 триллиона рупий (1,806 триллиона долларов)".

"Номинальный ВВП или ВВП в текущих ценах в 2022–2023 годах оценивается на уровне 272,04 триллиона рупий (3,29 триллиона долларов) по сравнению с 234,71 триллиона рупий (2,84 триллиона долларов) в 2021–2022 годах с темпом роста 15,9%", — отметило управление.

Управление сообщило, что ВВП в постоянных ценах в третьем квартале 2022-2023 финансового года оценивается в 40,19 триллиона рупий (486,4 миллиарда долларов) против 38,51 триллиона рупий (461,7 миллиарда долларов) в третьем квартале 2021-22 годов, демонстрируя рост на 4,4%.

"ВВП в текущих ценах в третьем квартале 2022-2023 годов оценивается в 69,38 триллиона рупий (839,7 миллиарда долларов) против 62,39 триллиона рупий (761,7 миллиарда долларов) в третьем квартале 2021-22 годов, демонстрируя рост на 11,2%", — говорится в отчете.