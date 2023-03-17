МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Все планы по повышению качества жизни в Крыму и Севастополе, заявил президент России Владимир Путин. Путин выразил уверенность, что ремонт Крымского моста закончат в срок

"Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест. Реализация конкретных проектов в сферах транспортной и энергетической инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранение, культуры", — заявил он на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По словам Путина, главным инструментом реализации такой работы является госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. Президент напомнил, что программа была расширена и продлена до 2027 года, общий объем финансирования за весь период — более 1,6 триллиона рублей.

"При чем большую часть этих средств мы уже выделили, в том числе более 116 миллиардов рублей только в прошлом, 2022-ом году. Сегодня эти инвестиции приносят реальную отдачу, работают на развитие региона", — уточнил он.

Путин поблагодарил всех, кто принимает участие в реализации программы.