МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Центральный банк Шри-Ланки рассматривает вопрос работы российских карт "Мир" на острове, сообщила журналистам посол республики в РФ Джанита Лиянаге. СМИ: в Белоруссии призвали создать для банков в СНГ систему взамен SWIFT

Лиянаге в начале февраля сообщала РИА Новости, что направила в Центральный банк своей страны просьбу заново рассмотреть возможность работы российских карт "Мир".

"Да, мы отправили (запрос на начало работы карт "Мир" в Центробанк Шри-Ланки — ред.), они работают над ним. <…> Центральный банк сейчас рассматривает этот вопрос", — сказала Лиянаге, отвечая на вопрос о состоянии запроса.