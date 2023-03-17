Шри-Ланка рассматривает возможность работы карт "Мир"
Центробанк Шри-Ланки рассматривает возможность работы карт "Мир"
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Центральный банк Шри-Ланки рассматривает вопрос работы российских карт "Мир" на острове, сообщила журналистам посол республики в РФ Джанита Лиянаге.
Лиянаге в начале февраля сообщала РИА Новости, что направила в Центральный банк своей страны просьбу заново рассмотреть возможность работы российских карт "Мир".
"Да, мы отправили (запрос на начало работы карт "Мир" в Центробанк Шри-Ланки — ред.), они работают над ним. <…> Центральный банк сейчас рассматривает этот вопрос", — сказала Лиянаге, отвечая на вопрос о состоянии запроса.