Хуснуллин отметил, что Крым полностью обеспечен газом и водой
Хуснуллин отметил, что Крым полностью обеспечен газом, электроэнергией и водой
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Крым полностью обеспечен газом и электроэнергией, решена проблема водоснабжения, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сегодня Крым полностью обеспечен газом. Очень важная работа была сделана: в начале года была запущена мощнейшая газоперекачивающая станция, которая позволит обеспечить весь Крым необходимым объемом газа с учетом развития", — сказал Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.
"Полностью Крым обеспечен электроэнергией, он закольцован, и имеется возможность эти мощности развивать. Решена проблема воды — мы не просто ее решили, мы ее решили с запасом", — подчеркнул вице-премьер.