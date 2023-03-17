МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Крым полностью обеспечен газом и электроэнергией, решена проблема водоснабжения, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Путин рассказал о реализации планов по повышению качества жизни в Крыму

"Сегодня Крым полностью обеспечен газом. Очень важная работа была сделана: в начале года была запущена мощнейшая газоперекачивающая станция, которая позволит обеспечить весь Крым необходимым объемом газа с учетом развития", — сказал Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

"Полностью Крым обеспечен электроэнергией, он закольцован, и имеется возможность эти мощности развивать. Решена проблема воды — мы не просто ее решили, мы ее решили с запасом", — подчеркнул вице-премьер.