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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230321/840144207.html
Уровень безработицы в Дагестане достиг 30-летнего минимума
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Зарегистрированная безработица в Дагестане достигла минимального за более чем 30 лет уровня, заявил глава Минтруда региона Мурад Казиев. “Уровень зарегистрированной безработицы у... ПРАЙМ, 21.03.2023
экономика, новости, дагестан, безработица, рынок труда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МАХАЧКАЛА, 21 мар — ПРАЙМ. Зарегистрированная безработица в Дагестане достигла минимального за более чем 30 лет уровня, заявил глава Минтруда региона Мурад Казиев.
“Уровень зарегистрированной безработицы у нас снизился до рекордных показателей с 1990-го года. Он сейчас составляет 1,2% от рабочей силы”, — сказал Казиев в прямом эфире ЦУР Дагестана во "ВКонтакте".
Министр также рассказал о планах властей республики бороться с неформальной занятостью в городе Избербаш, Кумторкалинском и Шамильском районах.