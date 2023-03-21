МАХАЧКАЛА, 21 мар — ПРАЙМ. Зарегистрированная безработица в Дагестане достигла минимального за более чем 30 лет уровня, заявил глава Минтруда региона Мурад Казиев. В России с начала года снизилось число безработных

“Уровень зарегистрированной безработицы у нас снизился до рекордных показателей с 1990-го года. Он сейчас составляет 1,2% от рабочей силы”, — сказал Казиев в прямом эфире ЦУР Дагестана во "ВКонтакте".

Министр также рассказал о планах властей республики бороться с неформальной занятостью в городе Избербаш, Кумторкалинском и Шамильском районах.