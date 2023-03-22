МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 14 по 20 марта ускорилась до 0,1% с 0,02% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,42%, сообщил в среду Росстат. Банк России сохранил прогноз по инфляции на 2023 — 2024 годы

"За период с 14 по 20 марта 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала марта – 100,12%, с начала года – 101,42%", — говорится в документе.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию несколько ускорили снижение: до 0,4% с 0,2% на предыдущей отчетной неделе. В частности, с 14 по 20 марта огурцы подешевели на 6,1% (неделей ранее снижение цены составило 10%), капуста – на 0,5%, картофель – на 0,3%, яблоки – на 0,2%, свекла – на 0,1%. В то же время цены на помидоры увеличились на 3,1%, лук подорожал на 0,6%, бананы – на 0,3%, морковь – на 0,2%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано лишь по 7 наименованиям. Сильнее всего подешевели гречка и мясо кур — на 0,56% и 0,55% соответственно. Кроме того, снизилась цена на соль — на 0,33%, на говядину — на 0,1%.

Подорожали 26 наименований продуктов, сильнее всего яйца — на 0,82%; следом идут твердые, полутвердые и мягкие сыры, овощные консервы для детского питания и свинина — в среднем на 0,4%. Мука, маргарин и баранина прибавили в цене 0,3%, сахар подорожал на 0,26%, пшено, мороженая рыба и мясные консервы для детского питания — на 0,22%. Кроме того, полукопченые и варено-копченые колбасы, фруктово-ягодные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, ржаной хлеб и печенье выросли в цене в среднем на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости сухие корма для животных подорожали на 0,38%, зубные щетки — на 0,28%, пеленки для новорожденных, туалетная бумага, спички — на 0,2%, туалетное мыло — на 0,13%, а детские подгузники — на 0,11%. Цены на зубную пасту снизились на 0,4%, на стиральный порошок – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на кроссовки для взрослых (на 0,7%) и шампунь (на 0,37%).

Цены на электропылесосы на отчетной неделе снизились на 0,49%, а вот на телевизоры и смартфоны выросли — на 0,39% и 0,91% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 14 по 20 марта выросла на 0,02%, иностранного — снизилась на 0,02%. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо практически не изменились.

Росстат за период с 14 по 20 марта зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на аллохол и поливитамины — на 0,29%, на мазь "Левомеколь" — на 0,16%. При этом противовирусный препарат "Эргоферон", анальгин, валидол и препарат от кашля "Ренгалин" подешевели.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса ускорился до 6,63% с 4,27% на предыдущей отчетной неделе.