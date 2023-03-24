МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В странах Запада нарастает усталость от Украины, из-за этого президент США Джо Байден делает все, чтобы как можно быстрее протолкнуть помощь для Киева, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Украина полностью живет на иностранные деньги, заявил Медведев

"Конечно, нарастает! И именно поэтому полубезумный дед Байден со своими опричниками делает всё, чтобы как можно быстрее протолкнуть и эту помощь, и всё остальное. Потому что республиканцы этого не дадут", — ответил Медведев в ответ на вопрос журналистов, нарастает ли усталость от темы Украины на Западе.