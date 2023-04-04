АФИНЫ, 4 апр — ПРАЙМ. Греция добилась успехов в экономике и скоро достигнет инвестиционного уровня, заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью на мероприятии "Греческая экономика: устойчивость – прогресс – перспективы", организованном министерством финансов Греции в Афинах. В Греции не видят угроз для банковской системы страны

На мероприятии выступили министр финансов Греции и его заместители, премьер-министр Кириакос Мицотакис, заявившие о необходимости поддержать нынешнее правительство на предстоящих 21 мая парламентских выборах.

"Я убежден, что Греция скоро достигнет желанного инвестиционного уровня с точки зрения государственного долга. И причина, по которой я верю, что это произойдет, — это вся работа, которая привела нас к этому моменту", — сказал Донохью во время своего выступления.

Ирландский министр сказал, что выход Греции из-под режима усиленного надзора в августе 2022 года стал чрезвычайно важной вехой для Греции и Европы.

Он отметил показатели греческой экономики.

"В прошлом году вы добились роста национального дохода на 5,9%, в этом году рост прогнозируется на уровне 2,3%. Это уровни, которые сейчас выше среднего по еврозоне. Уровень инфляции является одним из самых низких в еврозоне. Хотя я признаю, что рост цен, рост стоимости жизни, безусловно, затронул домохозяйства и предприятия, благодаря решениям, принятым в управлении государственными финансами, вы снова смогли вмешаться и поддержать наиболее нуждающихся", — сказал Донохью.

"Когда будет сформировано новое правительство, после выборов, оно будет иметь более хорошие экономические перспективы, более сильные экономические основы, чем любое предыдущее правительство. Вы должны очень гордиться услугами, которые вы оказали греческому народу", — сказал Донохью.

Премьер-министр Мицотакис объявил о повышении пособия для инвалидов на 8%.

По его словам, это последний шаг правительства перед выборами.

"Хотя пенсии по инвалидности увеличились, компенсируя часть инфляции, пособия не выросли. Вот почему я выбрал в качестве последнего символического, но и существенного шага нынешнего парламентского срока их немедленное увеличение на 8%. Тем самым почти 200 тысяч сограждан получат такую поддержку из доходов, которую нам позволяет хороший ход экономики", — сказал премьер.

Он заявил также, что Греция 2023 года не похожа на страну с чрезмерными долгами, в этом году национальный продукт возвращается к уровням 2010 года, а в конце 2022 года страна находилась на втором месте по темпам роста в еврозоне.

"Это то, что в сочетании с высокими показателями туризма, мы надеемся, сохраняет оптимизм даже на фоне опасений по поводу международного экономического спада", — сказал Мицотакис.

"Сегодня инфляция в Греции, хотя и все еще снижает стоимость жизни греческих граждан, составляет 5,4%, что значительно ниже среднего европейского показателя в 7%. Это пятая самая низкая инфляция в еврозоне", — сказал он.