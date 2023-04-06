ВАШИНГТОН, 6 апр — ПРАЙМ. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила об угрозе фрагментации международной торговли, которая, по ее оценкам, может обойтись человечеству в 7% мирового ВВП. МВФ дал прогноз по росту мировой экономики на пять лет

"Наш анализ показывает, что долгосрочные издержки торговой фрагментации могут достигать 7% глобального ВВП. Это примерно эквивалент совокупного годового ВВП Германии и Японии", — сказала она на мероприятии в Вашингтоне.

"Технологическое размежевание" может, по словам Георгиевой, обернуться для ряда стран потерей до 12% их ВВП. "Фрагментация потоков капитала, в том числе зарубежных прямых инвестиций, станет еще одним ударом по перспективам глобального роста", — сказала она.