МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Отечественная экономика продолжает активно развиваться, ВВП страны существенно прибавит по итогам апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Российская экономика продолжает активно развиваться, заявил Путин

"В целом можно отметить, что российская экономика продолжает активно развиваться в рамках новой модели роста. По итогам апреля ВВП России существенно прибавит в реальном выражении", — сказал он.

Вместе с тем, он подчеркнул, что внешние факторы риска для отечественной экономики никуда не делись, расслабляться и пускать ситуацию на самотек было бы неправильно.

"Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотёк, полагая, что всё само по себе будет хорошо, было бы неправильно, на это мы права не имеем", — сказал он.

Путин сообщил, что правительство подготовило прогноз социально-экономического развития России, документ рассмотрят на совещании.

"В нашей повестке правительственный прогноз социально-экономического развития России, на основе которого во многом выстраиваются наши меры поддержки граждан, предпринимателей, трудовых коллективов, компаний, целых отраслей. И конечно, формируется главный финансовый документ страны — федеральный бюджет", — заявил он. Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу апреля до трех процентов

По словам российского лидера, прогноз должен быть максимально объективным. Он напомнил, что при подготовке нынешнего бюджета правительство исходило из ожидаемого снижения ВВН на 2,9% в 2022 году и на 0,8% — в 2023 году.

"Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили. При этом, подчеркну, прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть максимально объективным. Это важно и для системы государственного управления, и для всей отечественной экономики", — сказал Путин.

Он также отметил, что положительные тенденции российской экономики укрепляются и сослался на данные, согласно которым с начала апреля розничный торговый оборот прибавил чуть менее 25%, увеличился и рост погрузки на железной дороге — в марте этот показатель был около 2%, а в начале апреля 3,6%, причем рост отмечается как по внутренним, так и по экспортным перевозкам.