События в сфере макроэкономики и бизнеса 18 апреля
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 18 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (март)
|5,5%
|5,1% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0,6%
|2,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (1кв2023)
|2,9%
|4,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (1кв2023)
|3%
|4,55 (факт)%
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (март)
|2,4%
|3,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (март)
|2,4%
|3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы (март)
|5,6%
|5,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (февраль)
|5,9%
|5,9% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (март)
|-18,8 тыс
|28,2 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (февраль)
|65 тыс
|169 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (февраль)
|3,7%
|3,8% (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (апрель)
|-46,5
|-40
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (апрель)
|13
|15,3
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-30,6 млрд евро
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (апрель)
|10
|13
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (март)
|1,55 млн
|1,45 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (март)
|15,8%
|-6%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (март)
|9,8%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (март)
|1,45 млн
|1,4 млн
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (март)
|4,7%
|4,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,4%
|0,5%
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|18:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|18:30
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|19:00
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (4кв2022)
|0,9%
|0,3%
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|0,377 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Группа O’КЕЙ — финансовая отчетность по МСФО за 2022
|RUB
|X5 Group — операционные результаты за 1кв2023
|RUB
|Таттелеком — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 07.04.2023)
|0,04285 — див-д 2021
|0,05085 — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230418/840402517.html