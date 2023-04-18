МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Евросоюз может оттолкнуть от себя страны Восточной Европы из-за ситуации с поставками украинского зерна, пишет в статье для The Spectator профессор Университета Суонси Эндрю Теттенборн. Евросоюз не намерен наказывать Польшу из-за украинского зерна

"Если вы искали самый неумелый способ управления организацией, похожей на Евросоюз, то это почти он. Начнем с того, что это демонстрирует давнюю неспособность Брюсселя понять Восточную Европу", — пояснил он.

Как считает автор статьи, из-за решения Польши, Венгрии и Словакии приостановить импорт украинской сельхозпродукции могут испортиться отношения между Брюсселем и Восточной Европой. Чтобы этого не произошло, властям ЕС нужно стать организацией, которая основана на единогласии между правительствами.

Теттенборн подчеркнул важность сельского хозяйства для стран Восточной Европы. Отдавая приоритет в этой сфере Украине, власти Евросоюза могут внести раскол в единство объединения.