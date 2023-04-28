МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС по импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, соглашение предусматривает отмену странами односторонних мер, взамен их фермерам обещают пакет помощи на 100 миллионов евро, об этом в своем Twitter написал вице-председатель Европейской комиссии, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис. Эрдоган получил от ООН "дорожную карту" по "зерновой сделке"

"ЕК достигла соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией относительно агропродовольственных товаров с Украины.", — говорится в его сообщении.

Главные пункты сделки, которые были согласованы с представителями Киева, это:

отмена односторонних мер Польши, Словакии, Болгарии, Венгрии;



исключительные меры для четырех товаров, пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника;

помощь фермерам из пяти стран на сумму 100 миллионов евро.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".