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2023
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Годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 16,8 процента
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Годовая инфляция в Казахстане по итогам апреля замедлилась до 16,8% с 18,1% месяцем ранее, следует из сообщения бюро национальной статистики республики. "В годовом исчислении... ПРАЙМ, 02.05.2023
экономика, новости, инфляция, казахстан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АЛМА-АТА, 2 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам апреля замедлилась до 16,8% с 18,1% месяцем ранее, следует из сообщения бюро национальной статистики республики.
"В годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года – 16,8%, в марте 2023 года – 18,1%, в феврале 2023 года – 21,3%", — говорится в сообщении статистического ведомства.
В том числе, согласно пресс-релизу, цены на продовольственные товары в годовом выражении в апреле повысились на 17,9%, на непродовольственные товары – на 18,2%, платные услуги подорожали на 13,7%.
Инфляция в Казахстане по итогам прошлого года составила 20,3%.