АЛМА-АТА, 2 мая — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Казахстане по итогам апреля замедлилась до 16,8% с 18,1% месяцем ранее, следует из сообщения бюро национальной статистики республики. Аналитики ожидают усиления годовой инфляции в еврозоне

"В годовом исчислении инфляция замедляется второй месяц подряд: в апреле 2023 года – 16,8%, в марте 2023 года – 18,1%, в феврале 2023 года – 21,3%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В том числе, согласно пресс-релизу, цены на продовольственные товары в годовом выражении в апреле повысились на 17,9%, на непродовольственные товары – на 18,2%, платные услуги подорожали на 13,7%.

Инфляция в Казахстане по итогам прошлого года составила 20,3%.