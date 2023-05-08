МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Экспорт Китая в апреле продолжил расти, хотя и несколько более медленными темпами, чем месяцем ранее, в пользу чего говорят показатели невыполненных заказов после прошлогодних перебоев с поставками, вызванных пандемией COVID. Об этом говорилось в опубликованных в понедельник результатах опроса экономистов, проведенного Reuters. При этом респонденты отмечают, что замедление роста мировой экономики способствует ухудшению перспектив. Раскрыт шаг Китая, который приведет США к катастрофе

Согласно срединному прогнозу 27 опрошенных экономистов, экспорт КНР за апрель покажет годовой рост на 8,0% после неожиданного скачка на 14,8% в марте.

При этом импорт, как ожидается, по-прежнему будет рисовать менее позитивную картину общего состояния китайской экономики. По мнению респондентов, в апреле импорт не вырос, как и в апреле 2022 года, после годового падения на 1,4% в марте.

Соответствующие данные по внешней торговле будут опубликованы во вторник.

Многие торговые партнеры Китая находятся на грани рецессии, поэтому аналитики с беспокойством оценивают перспективы, отмечая, что ошеломляющий рост экспорта в марте частично отражал стремление поставщиков разобраться с заказами, которые не были выполнены из-за прошлогодних перебоев, обусловленных COVID.

Последние официальные данные по производственному сектору Китая подкрепляют осторожные прогнозы экономистов, указывая на резкое сокращение новых экспортных заказов в апреле. Сложившаяся ситуация представляет собой вызов для китайских властей и бизнеса, которые надеются на сильное восстановление экономики после COVID.

"Мы полагаем, что наблюдавшиеся в марте годовые темпы роста экспорта, составившие 14,8%, неустойчивы и могут замедлиться до нижней половины однозначного диапазона или даже вернуться к отрицательным значениям", — заявил главный специалист по экономике Китая в Nomura, указывая на замедление мировой экономики и усиление геополитической напряженности.

Экспорт из Южной Кореи в Китай, который является опережающим индикатором китайского импорта, в апреле упал на 26,5%, продолжая сокращаться уже на протяжении 10 месяцев подряд.

Экономика Китая в 1-м квартале росла быстрее, чем ожидалась, благодаря сильным показателям расходов на услуги, однако производство в обрабатывающей промышленности отставало на фоне медленных темпов роста мировой экономики. Слабость рынка недвижимости, замедление роста цен и стремительный рост сберегательных вкладов в банках вызывают сомнения по поводу внутреннего спроса.

Правительство КНР установило скромный целевой уровень роста ВВП на текущий год, на отметке 5,0%. В прошлом году рост экономики оказался значительно ниже целевого показателя.