Опрос Reuters: китайский экспорт увеличится на восемь процентов в апреле
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Экспорт Китая в апреле продолжил расти, хотя и несколько более медленными темпами, чем месяцем ранее, в пользу чего говорят показатели невыполненных заказов после прошлогодних перебоев с поставками, вызванных пандемией COVID. Об этом говорилось в опубликованных в понедельник результатах опроса экономистов, проведенного Reuters. При этом респонденты отмечают, что замедление роста мировой экономики способствует ухудшению перспектив.
Согласно срединному прогнозу 27 опрошенных экономистов, экспорт КНР за апрель покажет годовой рост на 8,0% после неожиданного скачка на 14,8% в марте.
При этом импорт, как ожидается, по-прежнему будет рисовать менее позитивную картину общего состояния китайской экономики. По мнению респондентов, в апреле импорт не вырос, как и в апреле 2022 года, после годового падения на 1,4% в марте.
Соответствующие данные по внешней торговле будут опубликованы во вторник.
Многие торговые партнеры Китая находятся на грани рецессии, поэтому аналитики с беспокойством оценивают перспективы, отмечая, что ошеломляющий рост экспорта в марте частично отражал стремление поставщиков разобраться с заказами, которые не были выполнены из-за прошлогодних перебоев, обусловленных COVID.
Последние официальные данные по производственному сектору Китая подкрепляют осторожные прогнозы экономистов, указывая на резкое сокращение новых экспортных заказов в апреле. Сложившаяся ситуация представляет собой вызов для китайских властей и бизнеса, которые надеются на сильное восстановление экономики после COVID.
"Мы полагаем, что наблюдавшиеся в марте годовые темпы роста экспорта, составившие 14,8%, неустойчивы и могут замедлиться до нижней половины однозначного диапазона или даже вернуться к отрицательным значениям", — заявил главный специалист по экономике Китая в Nomura, указывая на замедление мировой экономики и усиление геополитической напряженности.
Экспорт из Южной Кореи в Китай, который является опережающим индикатором китайского импорта, в апреле упал на 26,5%, продолжая сокращаться уже на протяжении 10 месяцев подряд.
Экономика Китая в 1-м квартале росла быстрее, чем ожидалась, благодаря сильным показателям расходов на услуги, однако производство в обрабатывающей промышленности отставало на фоне медленных темпов роста мировой экономики. Слабость рынка недвижимости, замедление роста цен и стремительный рост сберегательных вкладов в банках вызывают сомнения по поводу внутреннего спроса.
Правительство КНР установило скромный целевой уровень роста ВВП на текущий год, на отметке 5,0%. В прошлом году рост экономики оказался значительно ниже целевого показателя.
https://1prime.ru/state_regulation/20230508/840551366.html