Путин рассказал о попытках Запада извлечь преимущества из кризисов
Путин заявил, что Запад пытается извлечь преимущества из спровоцированных им кризисов
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Западные страны спровоцировали мировые энергетический и продовольственный кризисы, теперь пытаются извлечь из них преимущества, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду обратился в онлайн-режиме к участникам проходящей в Московской области под эгидой российского Совбеза международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
По словам президента, на мировой арене нарастает нестабильность на фоне стремлений некоторых стран удержать доминирующие позиции.
"Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", — подчеркнул Путин.