МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Западные страны спровоцировали мировые энергетический и продовольственный кризисы, теперь пытаются извлечь из них преимущества, заявил президент России Владимир Путин. Европа не у дел, США бессильны: Суэцкому каналу готовят замену

Глава государства в среду обратился в онлайн-режиме к участникам проходящей в Московской области под эгидой российского Совбеза международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам президента, на мировой арене нарастает нестабильность на фоне стремлений некоторых стран удержать доминирующие позиции.

"Все это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", — подчеркнул Путин.