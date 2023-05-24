МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что западные санкции, с которыми столкнулась республика в последние годы, не являются краткосрочными и внешнее давление на экономику страны будет нарастать. Швейцарский банк Julius Baer разделит счета россиян и белорусов

"Задачи на 2023 год. Если оценивать ситуацию в целом, то она стабилизируется, но никаких иллюзий на этот счет не должно быть… К сожалению, мы столкнулись не с краткосрочными кризисными явлениями и внешнее давление будет нарастать. Нам придется развиваться в условиях высокой динамики негативных процессов", — заявил Снопков, выступая в среду в белорусском парламенте.

Он отметил, что в прошлом году Белоруссия научилась адаптироваться к санкциям, в текущем же году должна определить пути устойчивого долгосрочного развития.

"Санкции есть и это — данность… Санкции вообще не являются на данный момент главным вопросом экономического развития нашей страны. Главным вопросом является использование возможностей, которые для нас открыли санкции. От нас зависит, насколько эффективно мы будем работать в новых реалиях. И на первое место выходят внутренние ресурсы. Мы обладаем богатейшим, компетентнейшим человеческим потенциалом, а это – самый главный ресурс в современном мире", — подчеркнул первый вице-премьер.