ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что дефолта США не будет. Байден попросил СМИ "умолкнуть" в ответ на вопросы про дефолт в США

"Дефолта не будет, мы решим эту проблему", — заявил Маккарти журналистам.

Он при этом отметил, что к договоренности администрация и республиканские законодатели так и не приблизились.

В понедельник, как сообщалось, Маккарти встречался с президентом США Джо Байденом. Тогда им не удалось прийти к разрешению спорных вопросов.

Министерство финансов в письмах конгрессу предупреждает, что уже 1 июня США будут, вероятно, не в состоянии в полном объеме обслуживать обязательства, если законодатели к этому времени не санкционируют расширения лимитов заимствований.

Нынешний потолок американского госдолга составляет 31,4 триллиона долларов. Он был достигнут еще в январе, когда правительство во избежание дефолта задействовало "экстраординарные меры" — приостановку отчислений в социальные фонды для бюджетников.

Обычно лимиты заимствований конгресс увеличивает чуть ли не автоматически, но в этот раз республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, потребовала взамен сократить бюджетные расходы на несколько триллионов долларов. Законопроект республиканцев был утвержден палатой представителей, но не имеет шансов в демократическом сенате и у президента Байдена, который дал понять, что наложит вето на документ, если до этого дойдет дело.