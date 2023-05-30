Белый дом оценил влияние бюджетной сделки в США на помощь Украине
Белый дом рассказал, что бюджетная сделка в США не помешает выделению новой помощи Киеву
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ВАШИНГТОН, 30 мая — ПРАЙМ. Бюджетные договоренности администрации США с конгрессом не помешают мобилизации дополнительных средств в помощь Украине, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
Стороны договорились об двухгодичной отмене "потолка" государственного долга в обмен на ограничение роста расходов федерального бюджета во избежание суверенного дефолта США, который мог случиться в начале июня.
На вопрос журналистов, ожидает ли она, что межпартийная сделка скажется на возможностях администрации получить дополнительное финансирование для Украины, Янг ответила: "Нет, не ожидаю".
Сделка оформлена в виде законопроекта, который на этой неделе поступает на утверждение конгресса.