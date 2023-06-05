МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%, заявила в ходе заседания межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда, вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Россияне диктуют Турции цены на отдых. Но не могут себе его позволить

"Уровень безработицы по методологии МОТ в апреле обновил исторический минимум – 3,3%. Численность зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 523 тысячи человек, что на 41 тысячу меньше, чем в начале года", — сказала Голикова, слова приводятся в сообщении ее секретариата.

Голикова добавила, что при этом база вакансий портала "Работа России" составляет более 1,8 миллиона предложений о работе для соискателей.

Участники заседания рабочей группы также обсуждали федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, который пройдет 23 июня. Если первый этап представлял собой исключительно очные мероприятия, то второй — в дополнение к этому предполагает трансляцию деловой программы на портале "Работа России", уточнили в секретариате. В ходе 8-часового марафона более 40 экспертов поделятся советами для выпускников, работодателей и соискателей.