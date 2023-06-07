События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 июня
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|AUD
|Австралия — Индекс производственной активности AIG (май)
|-20,2
|2:20
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|2:50
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0,5%
|0,8%
|4:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (1кв2023)
|2,7%
|2,7%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (май)
|8,5%
|8%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (май)
|-7,9%
|-8%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (май)
|90,21 млрд юаней
|71,6 млрд юанней
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (май)
|0,1%
|-0,9%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (май)
|-0,3%
|0%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-3,4%
|-1,3%
|10:50
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Эдуардо Фернандеза-Болло
|12:10
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|13:00
|GBP
|Великобритания — Ипотечная ставка (фунт стерлингов)
|7,41%
|13:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|256,2 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|320,4 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-64,2 млрд долл
|-63,3 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (1кв2023)
|-0,5%
|0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (апрель)
|0,97 млрд канад. долл
|0,2 млрд канад. долл
|17:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|4,5%
|4,5%
|17:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады /BoC/
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|4,488 млн барр
|1,152 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,628 млн барр
|0,719 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Лензолото — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, выборы СД)
|0 (ао), 5,29 (ап) — див-д 2021
|3508 (9м2022, ао), 0 (9м2022, ап) — див-д 2022
|RUB
|Газпром — СД (согласование позиции ПАО по голосованию его представителей в органах управления Банка ГПБ)
|RUB
|КАМАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2022)
|0 — див-д 2021
https://1prime.ru/state_regulation/20230607/840771475.html