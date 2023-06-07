МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. ВВП России, согласно оценкам экспертов, может вырасти на 1-2% в 2023 году, заявил президент России Владимир Путин. Путин отметил вклад креативных индустрий в отечественную экономику

"По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%", — сказано в приветственная телеграмме президента участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума, опубликованной на сайте Кремля.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.