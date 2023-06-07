МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Стимулирование рынка труда является одним из приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин спрогнозировал рост ВВП России в текущем году

Также он отметил, что необходимо будет совершенствовать общенациональную службу занятости.

"В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий "бережливого производства", модернизации предприятий. И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости", — сказано в приветственная телеграмме президента участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума, опубликованной на сайте Кремля.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.