МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май) -39% -38%
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (апрель) 1,01 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апрель) 2,278 трлн йен 2,947 трлн йен
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0% 0,4%
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (1кв2023) 0,1% 1,6%
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (апрель) 15,269 млрд австрал. долл 14 млрд австрал. долл
8:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2023) 0,2% 0,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2023) 1,8% 1,2%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2023) 0,1% 0%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 232 тыс 235 тыс
23:30 USD США — Остатки резервов федеральных резервных банков 3,206 трлн долл  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.06) 586,3 млрд долл (на 26.05)  
  RUB Московская биржа — Наблюдательный совет (выборы председателя НС, созыв ВОСА)    
  RUB Газпром — СД (согласование приобретения ПАО акций АО Газпром диагностика)    