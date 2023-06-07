События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 июня
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май)
|-39%
|-38%
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (апрель)
|1,01 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апрель)
|2,278 трлн йен
|2,947 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0%
|0,4%
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (1кв2023)
|0,1%
|1,6%
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (апрель)
|15,269 млрд австрал. долл
|14 млрд австрал. долл
|8:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2023)
|0,2%
|0,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2023)
|1,8%
|1,2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0,1%
|0%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|232 тыс
|235 тыс
|23:30
|USD
|США — Остатки резервов федеральных резервных банков
|3,206 трлн долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 02.06)
|586,3 млрд долл (на 26.05)
|RUB
|Московская биржа — Наблюдательный совет (выборы председателя НС, созыв ВОСА)
|RUB
|Газпром — СД (согласование приобретения ПАО акций АО Газпром диагностика)
https://1prime.ru/state_regulation/20230607/840776166.html