МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Великобритании в феврале-апреле снизился до 3,8% с 3,9% в январе-марте, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Годовая инфляция в Германии замедлилась в мае

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 4%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в феврале-апреле составило 1,305 миллиона человек, поднявшись на 52 тысяч по сравнению с показателем за январь-март и на 5 тысяч — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в феврале-апреле выросло в годовом выражении на 382 тысячи и составило 33,089 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 76%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 6,5%, без учета — на 7,2%. Прогнозы составляли 6,1% и 6,9% соответственно.