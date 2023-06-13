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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230613/840814398.html
Годовая инфляция в США в мае замедлилась до четырех процентов
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Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 4% в годовом выражении после увеличения на 4,9% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Показатель... ПРАЙМ, 13.06.2023
макроэкономика, экономика, новости, сша, инфляция в сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 4% в годовом выражении после увеличения на 4,9% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Показатель годовой инфляции находится на минимуме с марта 2021 года.
В месячном выражении потребительские цены в США за май выросли на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления годового показателя до уровня 4,1%, месячная инфляция прогнозировалась в 0,2%.