МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам мая выросли на 4% в годовом выражении после увеличения на 4,9% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Российский рынок акций ощутимо растет во вторник днем

Показатель годовой инфляции находится на минимуме с марта 2021 года.

В месячном выражении потребительские цены в США за май выросли на 0,1% после роста на 0,4% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления годового показателя до уровня 4,1%, месячная инфляция прогнозировалась в 0,2%.