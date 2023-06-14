МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российские жесты доброй воли по "зерновой сделке" не могут быть бесконечными, продвижения по выполнению ее нереализуемой части пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков: Россия фиксирует вбросы по теракту на "Северных потоках"

"Вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается. Продвижения пока нет", — ответил он на вопрос почему именно сейчас рассматривается возможность выхода России из "зерновой сделки".

Песков подчеркнул, что Россия неоднократно делала жесты доброй воли, продляя "зерновую сделку", но Кремль видит нежелание коллективного Запада выполнять лишь часть договоренностей.

"Россия неоднократно уже делала такие жесты доброй воли. Собственно, проявляя весьма и весьма ответственный подход. Но, к сожалению, в условиях отсутствия взаимности, и в условиях отсутствия желания коллективного Запада выполнять часть договоренностей, касающихся России, конечно, вот это вот проявление доброй воли и политической воли оно не может быть бесконечным. Вот именно поэтому и рассматривается. Продвижения пока нет", — пояснил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, когда Россия может выйти из "зерновой сделки", Песков заявил, что это возможно по ее окончании.

Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.

Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 мая 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 17 июля. В МИД России заявили, что, если за два месяца не будут решены все проблемные вопросы по зерновой сделке, то договоренность будет прекращена после 17 июля.

Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия-ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.