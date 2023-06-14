МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Регулятор принял решение о сохранении ставки впервые с января 2022 года.

В марте прошлого года регулятор повысил ставку, впервые с декабря 2018 года, после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса внепланово ее понизил до отметки в 0-0,25% годовых.