МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Минтруд утвердил перечень профессий, которые позволят иностранным гражданам получить российское гражданство в упрощённом порядке, сообщается в приказе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Минфин ввел для уехавших единую ставку НДФЛ в 13-15 процентов

"Утвердить перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на приём в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке, согласно приложению", – говорится в документе.

Согласно приложению документа, в перечне детские и взрослые медицинские сотрудники разных направлений, педагоги, работники сельского хозяйства, животноводства, ветеринарии, предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности. Кроме того, среди них кадры геологии и разведки недр, организаций атомной энергетики, инженеры и конструкторы, разработчики компьютерного программного обеспечения, журналисты и литературные работники. На упрощённую процедуру получения гражданства также могут претендовать механики, работники добывающей промышленности и металлургии, сотрудники сферы строительства, монтажа и ремонта электрооборудования и другие.

Приказ вступит в силу через полгода после официальной публикации – 14 декабря 2023 года.