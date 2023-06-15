События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 июня
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (май)
|2,6%
|0,6% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (май)
|-432,3 трлн йен
|-1,373 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (май)
|-4 тыс
|75,9 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (май)
|-28,6 тыс
|61,7 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (май)
|3,7%
|3,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (май)
|4,7%
|4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (май)
|5,6%
|3,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (май)
|3,6%
|3,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы (май)
|5,2%
|5,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-1,5%
|1,2% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|-0,1%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май)
|0,7%
|-0,1%
|10:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (апрель)
|25,6 млрд евро
|21,5 млрд евро
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (май)
|261,6 тыс
|225 тыс
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июнь)
|3,25%
|3,5%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|4%
|15:15
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|15:15
|EUR
|Еврозона — Решение ЕЦБ по процентной ставке (июнь)
|3,75%
|4%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|0,4%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май)
|0,2%
|0%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (май)
|0,4%
|-0,6%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|261 тыс
|250 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (июнь)
|-31,8
|-16
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
|-10,4
|-13,5
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь)
|-8,6
|-4,4
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0,4%
|-0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (апрель)
|0,7%
|-0,2%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (май)
|0,24%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|0,5%
|0,1%
|16:15
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель)
|-0,1%
|0,2%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель)
|0,3%
|-0,1%
|17:15
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|18:35
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (апрель)
|133,3 млрд долл
|107,4 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.06)
|585 млрд долл (на 02.06)
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г)
|-2,7%
|-1,9% (прогноз)
|RUB
|АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2023
|RUB
|Совкомфлот — ГОСА (реестр закрыт 22.05.23, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 05.07.2023)
|0 — див-д 2021
|4,3 (рекоменд. СД) — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230615/840832068.html