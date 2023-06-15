Решетников назвал факторы, обеспечившие "кислород" российской экономике
Решетников: мягкая бюджетная политика и нейтральная ДКП обеспечили кислород экономике
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мягкая бюджетная и нейтральная денежно-кредитная политика обеспечили кислород экономике РФ в последние годы, без этого будет сложно развивать ее дальше, считает министр экономического развития Максим Решетников.
"Мы, сохранив макроэкономическую стабильность, обеспечили достаточный денежный кислород экономике — мы одновременно сочетали достаточно мягкую бюджетную политику и с нашей точки зрения нейтральную денежно-кредитную политику. У экономики были деньги, чтобы структурно адаптироваться. И это один из ключевых моментов", — сказал Решетников, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ.
По его словам, такое сочетание помогло и в пандемию, и в прошлом году.
"Без этого нам будет сложно дальше заниматься инвестициями, структурными сдвигами и так далее", — добавил министр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.