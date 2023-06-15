МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Мягкая бюджетная и нейтральная денежно-кредитная политика обеспечили кислород экономике РФ в последние годы, без этого будет сложно развивать ее дальше, считает министр экономического развития Максим Решетников. Глава ЦБ призвала перенастроить российскую финансовую систему

"Мы, сохранив макроэкономическую стабильность, обеспечили достаточный денежный кислород экономике — мы одновременно сочетали достаточно мягкую бюджетную политику и с нашей точки зрения нейтральную денежно-кредитную политику. У экономики были деньги, чтобы структурно адаптироваться. И это один из ключевых моментов", — сказал Решетников, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ.

По его словам, такое сочетание помогло и в пандемию, и в прошлом году.

"Без этого нам будет сложно дальше заниматься инвестициями, структурными сдвигами и так далее", — добавил министр.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.