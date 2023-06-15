С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Доходная база регионов РФ устойчива, увеличилась на 40% за последние 2 года, при этом долговая нагрузка не является критическим фактором для субъектов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Силуанов призвал увеличить долю России в мировом экономическом "пироге"

"Собственная доходная база регионов устойчива, за последние два года она увеличилась на 40%, — сказал министр, выступая на сессии "Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития регионов в новых условиях" в рамках ПМЭФ-2023.

"Федерация помогла регионам в прошлом году, по снижению задолженности по кредитам коммерческих банков мы снизили долговую нагрузку, долговая нагрузка тоже сейчас не является критическим фактором для субъектов РФ", — добавил он.

Он также сообщил, что планы по доходам перевыполняются. "В этом году даже тенденция такая — прибыль для устойчивых регионов идет не хуже, а лучше даже, чем уровень прошлого года…. Были проблемы с основным источником доходов — НДФЛ, но это было связано с введением ЕНС (единый налоговый счет — ред.), и сейчас все нормализовалось", — сказал министр.

При этом он отметил, что для регионов важна предсказуемость поступления доходов. Как пояснил министр, для финансистов субъектов РФ будет открыт так называемый личный кабинет в налоговой службе в рамках ЕНС. "Это важное решение, которое позволит видеть динамику поступлений", — подчеркнул Сиуланов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.