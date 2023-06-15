С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Структурная трансформация экономики идет по всему миру, наступает конец глобализации, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. О рубле и "Мире”: Набиуллина указала путь российской экономике

"Сегодня происходит структурная трансформация экономики всего мира, глобальная экономика меняется. Если в прошлом году мы говорили о том, что нам необходимо менять, теперь стало понятно, что все ведущие экономики мира с неизбежностью подвергнутся той же трансформации", — сказал он и привел в качестве примера Германию.

"У них нет наших ресурсов, у них проблема с тем, что они создали себе с миграцией. И, на самом деле, в том виде, как они существуют сейчас, они не смогут оставаться. Значит, им предстоит какая-то трансформация, значит, они все равно что-то будут делать", — пояснил Макаров.

Он также напомнил, что министр финансов США Джанет Йеллен заявила в 2022 году, что страна будет строить экономику на принципах "френд-шоринга", то есть углубления экономических связей только с доверенными странами.

"Значит, это конец глобализации. Что произошло? Пока глобализация была выгодна, она существовала. А в тот момент, когда вдруг в рамках тех правил, которые они сами предложили и которых все придерживались, они стали проигрывать тому же Китаю, Индии, они стали менять правила. Они сказали: "глобализация будет не для всех", — заключил Макаров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.