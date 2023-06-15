МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
9:30 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
10:00 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
10:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 5,6% 5,3%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% 0%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 7% 6,1%
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2023) 5,1% 3,3%
14:45 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (апрель) -19,07 млрд канад. долл  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (апрель) -0,1% 1,6%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) 55,4 56,5
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) 59,2 60
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 556  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 695  
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 12,5 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 172,4 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 175,6 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 8,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -344,5 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -56,5 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -104,8 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -1,3 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 158,4 тыс  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Татнефть — ГОСА (реестр закрыт 22.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 11.07.2023) 16,52 (1П2021) + 9,98 (9м2021) + 16,14 (фин) (ао, ап) — див-д 2021 32,71 (1П2022) + 6,86 (9м2022) + 27,71 (фин, рекоменд. СД) (ао, ап) — див-д 2022
  RUB МГТС — ГОСА (реестр закрыт 23.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022) 0 — див-д 2021  
  RUB Россети Московский регион — ГОСА (реестр закрыт 22.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022) 0,095 — див-д 2021 0,0849 (9м2022) — див-д 2022