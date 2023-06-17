С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Россия сумела справиться с последствиями давления со стороны недружественных стран и не допустить экономического кризиса, который ожидали противники, заявил в интервью РИА Новости глава Дагестана Сергей Меликов в ходе Петербургского международного экономического форума. Путин назвал важный принцип российской экономики

"Мы уже полтора года живем в условиях, когда на нашу страну оказываются беспрецедентные меры давления. При этом по некоторым отраслям мы живем так, как-будто ничего не произошло, будто мы продолжаем торговать, продолжаем получать импортные комплектующие для производства того или иного оборудования… У нас сегодня нет того кризиса, который ожидали наши враги. Но мы должны закреплять успех теми мерами, которые в своем выступлении (на пленарном заседании ПМЭФ) определил (президент России) Владимир Владимирович Путин", — считает Меликов.

Туризм в Дагестане пока развивается в основном за счет гостеприимства местных жителей, но это нужно дополнять развитием индустрии, созданием туристической инфраструктуры, добавил он.

"Мы прекрасно понимаем, что сфера туризма — это индустрия. И то, что Дагестан сегодня принимает гостей, основываясь на индустрии гостеприимства, — это не может быть вечным. Нужно дальше развивать индустрию туризма. Это не только строительство отелей, глэмпингов, кемпингов, гостевых домов. Для того, чтобы этим процессом управлять, нужны и кадры", — отметил Меликов.

Глава республики считает, что для развития туризма в регионе должны реализовываться предпринимательские инициативы.

"Это могут быть и крупные организации, которые занимаются, например, масштабным строительством и созданием инфраструктур, и средний бизнес, который может создавать условия для управления этими объектами, и, безусловно, малый бизнес, который может оказывать туристам услуги в части организации питания, перевозок, размещения, экскурсий", — добавил собеседник агентства.

В 2022 году Дагестан, по данным властей республики, посетили более 1,5 миллиона туристов. В начале мая председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов на дискуссии в рамках Кавказской инвестиционной выставки заявил, что в нынешнем году республика готовится принять свыше 2 миллионов туристов.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.