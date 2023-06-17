МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме вызвало большой интерес в мире, его изучают, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. НАТО хочет сокращения российского ядерного арсенала, заявил Путин

"Видно, что большой интерес в мире к выступлению президента на форуме. Видно, что анализируют сказанное президентом", — сказал он.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин сказал "много важных вещей". Также Песков отметил, что "история с историческим украинским антисемитизмом задела за живое".

Он указал, что данные о российской экономике также подлежат глубокому анализу.

Песков также отметил, что в текущем году не было делегаций, которым отказали в участии в форуме.

Кроме того, он отметил внушительный список желающих участвовать в саммите Россия-Африка, пообещав своевременно сообщить детали.