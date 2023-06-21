События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 июня
МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Сэйдзи Адачи
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|1,2%
|0,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|8,7%
|8,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май)
|0,1%
|-1,5% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г)
|-3,4%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь)
|-17
|-17
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м)
|-0,3%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май)
|-0,1%
|0%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м)
|-1,4%
|0,2%
|16:45
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|16:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|17:00
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|18:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций
|3,954%
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|1,024 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)
|2,4%
|RUB
|Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 07.07.2023)
|117,29 (ао, ап) — див-д 2021
|199,89 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2022
|RUB
|МТС — ГОСА (реестр закрыт 29.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 29.06.2023)
|10,55 (1П2021) + 33,85 (фин) — див-д 2021
|34,29 (рекоменд. СД) — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230621/840890422.html