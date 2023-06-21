МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 21 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Сэйдзи Адачи    
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 1,2% 0,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 8,7% 8,7% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс закупочных цен производителей (м/м) (май) 0,1% -1,5% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) -3,4%  
13:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (июнь) -17 -17
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) -0,3% 0,4%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (май) -0,1% 0%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) -1,4% 0,2%
16:45 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
16:45 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
17:00 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    
18:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
20:00 USD США — Аукцион по размещению 20-летних казначейских облигаций 3,954%  
23:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 1,024 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май) 2,4%  
  RUB Башнефть — ГОСА (реестр закрыт 27.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 07.07.2023) 117,29 (ао, ап) — див-д 2021 199,89 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB МТС — ГОСА (реестр закрыт 29.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 29.06.2023) 10,55 (1П2021) + 33,85 (фин) — див-д 2021 34,29 (рекоменд. СД) — див-д 2022