События в сфере макроэкономики и бизнеса 23 июня
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 23 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай — Праздник драконьих лодок — выходной
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|3,4%
|3,1%
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI)
|55,9
|56,2
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (май)
|-2,6%
|-2,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|0,8%
|-0,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (май)
|-3%
|-2,3%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0,5%
|-0,2%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2023)
|0,2%
|0,5%
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|45,7
|45,3
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|52,5
|52
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|43,2
|43,5
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|57,2
|56,3
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|44,8
|44,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь)
|52,8
|52,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|55,1
|54,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь)
|54
|53,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|47,1
|46,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|55,2
|54,7
|12:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|15:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|0,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-1,4%
|15:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь)
|48,4
|48,3
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июнь)
|54,3
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|54,9
|54
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|552
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|687
|20:40
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|6,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|155,1 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|160,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|15,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-331,4 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-61,7 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-104 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-5 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|151,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Россети Центр — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 09.06.2023)
|0,0338114 — див-д 2021
|0,034 (9м2022) + 0,01121 (фин) — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230622/840902718.html