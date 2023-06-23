БРЮССЕЛЬ, 23 июн — ПРАЙМ. Евросоюз в пятницу опубликовал 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале союза и пакет вступил в силу, говорится документе. Евросоюз начал готовить 12-й пакет антироссийских санкций

Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, включающий в себя целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом санкций, который будет использоваться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.