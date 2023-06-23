2023-06-23T14:08:00+03:00
2023-06-23T14:12:58+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230623/840909181.html
Новый пакет антироссийских санкций ЕС официально вступил в силу
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Евросоюз в пятницу опубликовал 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале союза и пакет вступил в силу, говорится документе. Ранее Совет ЕС окончательно утвердил... ПРАЙМ, 23.06.2023
экономика, новости, ес, санкции против рф, евросоюз, антироссийские санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 23 июн — ПРАЙМ. Евросоюз в пятницу опубликовал 11-й пакет антироссийских санкций в официальном журнале союза и пакет вступил в силу, говорится документе.
Ранее Совет ЕС окончательно утвердил новый пакет, включающий в себя целый комплекс дополнительных экономических и персональных ограничений, а также механизм по борьбе с обходом санкций, который будет использоваться "в крайнем случае" в отношении третьих стран.