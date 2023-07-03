МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В ближайшем будущем не стоит ожидать ослабления санкционного режима в отношении России — скорее, наоборот, — такой прогноз в беседе с "Известиями" дал постпред России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. В Швейцарии назвали условия для введения новых антироссийских санкций

В частности, он отметил: "Я сильно сомневаюсь, что в обозримом будущем мы увидим какие-либо послабления в санкционном режиме со стороны ЕС и примкнувшей к нему Швейцарской Конфедерации, которая на днях ожидаемо согласилась утвердить 11-й пакет рестрикций. Скорее, наоборот".

Также Гатилов выразил уверенность, что на Западе отдают себе отчет, что никакие рестрикции не смогут оказать влияние на внешнеполитический курс России и не заставят Москву поступиться ключевыми интересами в сфере безопасности. Но Евросоюзу, по его словам, нужно демонстрировать своей внутренней и "заокеанской" публике плоды своих трудов по "борьбе с Кремлем".