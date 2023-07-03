МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Первую в России интернет-площадку для работающих в сфере моды и дизайна "Центр материалов" открыли в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Правительство поручило подключить россиян к гигабитному интернету

"Для предпринимателей и поставщиков, работающих в сфере моды и дизайна, открыли онлайн-платформу "Центр материалов". Это первая в России интернет-площадка, которая объединяет дизайнеров и производителей материалов из более чем десятка стран мира. На платформе будет представлено свыше 10 тысяч образцов материалов 400 с лишним поставщиков", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в каталоге платформы все материалы разделены по категориям: тип ткани, ее цвет, плотность и другие важные параметры. У каждого образца есть сопровождающая карточка с подробным описанием и фотографиями, а также контактами поставщика.