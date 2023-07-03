МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Почти 50% рабочего населения США вынуждены отказаться от путешествий в летние отпуска из-за дороговизны, следует из исследования Redfield & Wilton Strategies, проведенного по заказу американского издания Newsweek. В США вновь снизилось число действующих нефтегазовых буровых установок

По данным опроса, 49% американцев не планируют путешествий в ближайшие три месяца из-за высокой стоимости жизни, но поехали бы, если цены были ниже. Около 12% респондентов сказали, что поехали бы за границу, а 31% — предпочли бы путешествия по стране.

Как отмечает издание, исследование показало, что неопределенность, связанная с состоянием экономики США, которая может столкнуться с рецессией в ближайшие месяцы, распространилась на рабочее население страны, сделав его менее склонным к уходу в отпуск.

Также, согласно опросу, из 60% респондентов, заявивших, что на их предпочтения повлияла приемлемость с точки зрения затрат, 52% опрошенным пришлось предпочесть более дешевые направления, а 48% — сократить путешествие на несколько дней.

Исследование было проведено 25 июня. В нем приняли участие 1500 граждан США. Процентная погрешность не указывается.

Ранее бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что доходы населения страны в мае увеличились на 0,4% по сравнению с апрелем, в то же время потребительские расходы выросли на 0,1% в месячном выражении. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.