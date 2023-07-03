МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Большая часть планеты сейчас встала на сторону Москвы, выступив против Вашингтона и Брюсселя, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале. СМИ: Пентагон богатеет, американцы - голодают

"Мы думали, что изолируем Россию, никто ее не будет поддерживать, но большинство стран поддерживают Россию. Напротив, в изоляции оказались США и Европа" — сказал Макгрегор.

По его мнению, Запад думал, что у России отсталая экономика, которая быстро рухнет, если ввести против нее санкции, потому что у россиян нет настоящего государства в западном смысле этого слова, нет развитой экономики, и им не выжить. Но Запад просчитался.

У России оказалась самодостаточная экономика, иначе бы она быстро рухнула после первых санкций, считает он. Набиуллина: экономика страны близка к уровню активности 2021 года

"Российские заводы работают 24 часа в сутки семь дней в неделю, производя боеприпасы, оружие, ракеты, то есть все то, что, как мы раньше считали, у них должно было очень быстро закончиться без шансов на восполнение запасов", — отметил Макгрегор.

Кроме того, он добавил, что президент России Владимир Путин не совершает серьезных ошибок, в отличие от западных лидеров.

"Разница между Путиным и нами заключается в том, что какие бы ошибки в плане предположений он ни делал, по сравнению с ошибками, которые сделали мы, они все равно выглядят, на мой взгляд, пустяковыми. Мы же, как и остальной мир, предполагали о России много вещей, которые оказались совершенно неверными", — заключил эксперт.