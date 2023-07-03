МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. РЖД в первом полугодии 2023 года выполнили соглашения с регионами по перевозке экспортного угля на восток, сообщила компания. Минфин не планирует повышать НДПИ на уголь

"Несмотря на беспрецедентно высокий спрос на отправку грузов в восточном направлении, за 6 месяцев 2023 года компания приняла к перевозке все объёмы твёрдого топлива, которые гарантировала вывезти из ряда регионов для обеспечения устойчивости угольной отрасли", — говорится в сообщении РЖД в понедельник.

В частности, в первом полугодии текущего года РЖД вывезли из Кузбасса 26,8 миллиона тонн угля: (100% от соглашения), из Хакасии — 3,1 миллиона тонн (103,6%), Бурятии — 4,5 миллиона тонн (112,3%), Тывы — 0,3 миллиона тонн (101,2%).

Из Якутии за данный период было отправлено 12,6 миллиона тонн. "Фиксируем здесь небольшое отставание от соглашения, всего на 0,8%, из-за непредъявления груза отдельными грузоотправителями", — поясняет перевозчик.