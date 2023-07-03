МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник не демонстрируют ярко выраженной динамики перед выходным днем в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Золото подорожало после публикации статистики по США

По состоянию на 18.40 мск промышленный индекс Dow Jones символически увеличивался на 0,1%, до 34 442,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,05%, до 13 781,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,03%, до 4 451,83 пункта.

Объем торгов в понедельник снижен, поскольку рынки пребывают в ожидании выходного дня 4 июля по случаю Дня независимости в США.

"Справедливости ради следует отметить, что многие участники рынка сегодня не участвуют в торгах, предпочитая растянуть праздничные мероприятия на четырехдневные выходные", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик Briefing.com Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare).

Также рынки могут оценивать американскую статистику, опубликованную ранее в понедельник. Так, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне снизился до 46% с майских 46,9%, хотя аналитики, напротив, ожидали роста индикатора до 47%.