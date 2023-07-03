МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Акционеры "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года из-за отсутствия чистой прибыли, сообщается в телеграмм-канале компании. Акционеры ОАК решили не выплачивать дивиденды

"30 июня состоялось годовое общее собрание акционеров ГТЛК по итогам работы компании в 2022 году. Приняты все необходимые решения, касающиеся результатов деятельности ГТЛК… в связи с отсутствием чистой прибыли дивиденды по итогам работы за 2022 года не выплачивать", — говорится в сообщении.

Кроме того, акционеры избрали новый состав совета директоров в количестве 11 человек.

Компания получила убыток по МСФО в 2022 году вследствие санкций. Чистый убыток ГТЛК достиг 55,8 миллиарда рублей по МСФО против 0,99 миллиарда рублей прибыли годом ранее.

ГТЛК находится в федеральной собственности под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.